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    Лежав на землі: в Одеській області водій не помітив чоловіка і наїхав на нього

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    В даний час в поліції з'ясовують обставини події - Лежав на землі: в Одеській області водій не помітив чоловіка і наїхав на нього
    В даний час в поліції з'ясовують обставини події
    фото:od.npu.gov.ua

    Той помер до приїзду швидкої допомоги

    У селищі Іванівка Одеської області на автобусній станції водій Toyota переїхав чоловіка, який лежав прямо на землі.

    Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

    Там зазначили, що в результаті наїзду потерпілий помер на місці.

    Інцидент стався вчора, 10 лютого, близько 18:00.

    47-річний водій наїхав на 45-річного місцевого жителя. Той помер до приїзду швидкої допомоги. За словами водія, чоловік лежав прямо на землі і він не помітив його через погане освітлення.

    В даний час в поліції з'ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

    Нагадаємо, у Вінниці хлопчик вийшов на дорогу на червоний сигнал світлофора. А коли зрозумів, що переходити не можна, раптово повернув назад і потрапив під авто.

    Теги: ДТП Одеса смерть водій
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