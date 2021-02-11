Лежав на землі: в Одеській області водій не помітив чоловіка і наїхав на нього

В даний час в поліції з'ясовують обставини події

Той помер до приїзду швидкої допомоги

У селищі Іванівка Одеської області на автобусній станції водій Toyota переїхав чоловіка, який лежав прямо на землі.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Там зазначили, що в результаті наїзду потерпілий помер на місці.

Інцидент стався вчора, 10 лютого, близько 18:00.

47-річний водій наїхав на 45-річного місцевого жителя. Той помер до приїзду швидкої допомоги. За словами водія, чоловік лежав прямо на землі і він не помітив його через погане освітлення.

В даний час в поліції з'ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

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