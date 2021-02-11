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    В Одесі через обвал фабрики морозива трамваї змінили маршрут

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    Будівля є пам'яткою історії та архітектури, побудована вона ще в 1893 році - В Одесі через обвал фабрики морозива трамваї змінили маршрут
    Будівля є пам'яткою історії та архітектури, побудована вона ще в 1893 році
    фото: usionline.com

    Спочатку в будівлі була жіноча гімназія, а пізніше профшкола

    В Одесі на вулиці Мечникова обвалилася будівля на території колишньої фабрики морозива «Полярна зірка».

    У зв'язку з обвалом зупинку трамвайного маршруту №28 в напрямку «Привозу» тимчасово перенесли на 55 метрів убік вулиці Пастера, повідомляє usionline.

    Одеська фабрика морозива «Полярна зірка» була зруйнована в 2002 році, коли його дирекція продала якомусь ПП «Галина» цілісний майновий комплекс «Полярної зірки» — котельню, компресорний цех, цех морозива, заводоуправління, холодильні камери, слюсарні майстерні, експедиторську і фірмове кафе. Після цього угоду спробували оскаржити в судах, але безуспішно. В результаті обладнання фабрики демонтували і вивезли. Потім руїни заводу перепродали приватній фірмі.

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    В Одесі через обвал фабрики морозива трамваї змінили маршрут
    В Одесі через обвал фабрики морозива трамваї змінили маршрут
    В Одесі через обвал фабрики морозива трамваї змінили маршрут

    Будівля є пам'яткою історії та архітектури, побудована вона ще в 1893 році, архітектори — С. Ландесман і Г. Левін. Спочатку тут була жіноча гімназія, а пізніше профшкола. Саме в цій школі коли вчився конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов, про що також свідчить меморіальна табличка на будівлі.

    Нагадаємо, 3 лютого в Одесі на Деволанівському узвозі 11, обвалився будинок. На щастя, під час обвалення ніхто не постраждав, оскільки в будинку, хоч він і знаходиться в приватній власності, проживало лише 3 безхатьків із собакою. Вони встигли вибігти, коли почули дивні звуки.

     

    Теги: Одеса аварія будинок памятник
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