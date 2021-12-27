Кремль розповів про плани на тіло Леніна

Ленін поки що залишиться в мавзолеї, запевняють у Кремлі

Російські комуністи виступили проти поховання більшовика

Представник Кремля, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не планує виносити тіло Володимира Леніна з мавзолею. Про це повідомляє ТАРС.

«Ні, таких планів немає», – відповів Пєсков на питання про можливість у найближчій перспективі перемістити тіло з усипальниці, наприклад, до 100-річчя від дня смерті більшовика (як відомо, Ленін помер 21 січня 1924 року, - ред.)

Пєсков додав, що це питання зараз не стоїть на порядку денному, котрий наразі «рясніє іншими питаннями та проблемами».

Раніше депутат Держдуми Юрій Синельщиков заявляв, що у КПРФ вважають неможливою дискусію щодо поховання тіла Леніна. За його словами, якщо влада вирішить закрити Мавзолей і поховати Леніна, то проти цього рішення піднімається вся країна.

Раніше президент РФ Володимир Путін під час пресконференції заявив, що Україну створив Ленін. «Коли утворював Радянський Союз», – сказав очільник країни-агресорки. Це твердження не залишилася без уваги гумористів з мережі.

До слова, нещодавно у Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет.

Аа ось на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

Раніше у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

Також психолог розповів, чому українці, які валять пам’ятники Леніну, продовжують шкодувати за СРСР.

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