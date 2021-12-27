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    Газова напруга триває. Росія знову не забронювала поставки палива до Європи

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    Пропозиція на транзит через трубопровід &laquo;Ямал-Європа&raquo; уже тиждень залишається незатребуваною - Газова напруга триває. Росія знову не забронювала поставки палива до Європи
    Пропозиція на транзит через трубопровід «Ямал-Європа» уже тиждень залишається незатребуваною
    фото з відкритих джерел

    Трубопровід «Ямал-Європа» перейшов у реверсний режим, ним газ качається з Німеччини до Польщі

    Російська компанія «Газпром» під час додаткової сесії аукціону знову не забронювала на понеділок, 27 грудня, потужність газопроводу «Ямал-Європа» для транзиту газу через Польщу. Про це свідчать дані платформи GSA Platform.

    Пропозиція на транзит уже тиждень залишається незатребуваною.

    «Газпром» кілька разів поспіль відмовився від бронювання польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа». Довгостроковий договір «Газпрому» з Польщею на транзит газу «Ямалою-Європою» закінчився минулого року, і на 2020-2021 газовий рік компанія бронювала потужності магістралі через аукціон. Зараз трубопровід перейшов у реверсний режим, ним газ качається з Німеччини до Польщі.

    Ціна на газ у Європі на тлі рішення «Газпрому» зростала до рівня понад 2150 доларів за тисячу кубометрів, проте згодом перейшла до зниження. 24 грудня вартість падала нижче за 1300 доларів.

    Раніше Польща заявила, що повністю відмовиться від російського газу з 2023 року, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Також країна збирається значно збільшити споживання блакитного палива.

    Baltic Pipe з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу складе 10 мільярдів кубометрів на рік. За словами Наїмські, екологічні питання, які викликали затримку будівництва, на цей час вирішено.

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    Теги: Росія США газ Газпром транзит аукціон час
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    Газова напруга триває. Росія знову не забронювала поставки палива до Європи