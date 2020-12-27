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    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)

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    <p>Через поціновувачів швидкої їзди утворився корок</p> - Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)

    Через поціновувачів швидкої їзди утворився корок

    Фото Думская.net

    Поліцейські затримали кілька порушників, застосувавши спецзасоби

    Співробітники патрульної поліції Одеси перекрили ділянку недобудованої траси Північ – Південь у шляхопроводі «Поїзний», де ввечері у суботу, 26 грудня 2020 року, міський автоклуб «Міст» збирався провести останні цьогорічні автоперегони

    Поліцейські заблокували місце нелегальних змагань з двох сторін. Вони використовували службові машини та комунальну техніку, повідомляє Думская.net.

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    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)
    Фото Думская.net

    «На 19:00 на прилеглих до шляхопроводу вулицях зібралося близько 200 автівок. Але, зрозумівши, що заїзду не буде, вони незабаром роз’їхалися, гудучи клаксонами», – зазначає видання.

    Поціновувачі швидкої їзди натомість вирішили зібратися на парковці біля гіпермаркету «Фоззі», від нього вирушити до аеропорту, а звідти – до залізничного вокзалу. Там через них утворився корок. 

    За деякий час до вокзалу прибули патрульні.

    Згідно із повідомленнями у соціальних мережах, поліцейські затримали кілька порушників, застосувавши спецзасоби. У пресслужбі патрульної поліції журналістам ці відомості не підтвердили, але й не спростували.

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    Теги: Одеса машини автомобіль поліція
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