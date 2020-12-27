Поліція Одеси зірвала нелегальні змагання стрітрейсерів (відео)

Поліцейські затримали кілька порушників, застосувавши спецзасоби

Співробітники патрульної поліції Одеси перекрили ділянку недобудованої траси Північ – Південь у шляхопроводі «Поїзний», де ввечері у суботу, 26 грудня 2020 року, міський автоклуб «Міст» збирався провести останні цьогорічні автоперегони

Поліцейські заблокували місце нелегальних змагань з двох сторін. Вони використовували службові машини та комунальну техніку, повідомляє Думская.net.

«На 19:00 на прилеглих до шляхопроводу вулицях зібралося близько 200 автівок. Але, зрозумівши, що заїзду не буде, вони незабаром роз’їхалися, гудучи клаксонами», – зазначає видання.

Поціновувачі швидкої їзди натомість вирішили зібратися на парковці біля гіпермаркету «Фоззі», від нього вирушити до аеропорту, а звідти – до залізничного вокзалу. Там через них утворився корок.

За деякий час до вокзалу прибули патрульні.

Згідно із повідомленнями у соціальних мережах, поліцейські затримали кілька порушників, застосувавши спецзасоби. У пресслужбі патрульної поліції журналістам ці відомості не підтвердили, але й не спростували.

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