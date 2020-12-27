Вибух в американському Нешвіллі міг здійснити смертник

Агенти ФБР проводять слідчі дії в Антіохії, на південний схід від Нешвілла

Американські слідчі вважають, що у Нешвіллі в різдвяний ранок підірвав себе смертник.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела у правоохоронних органах.

Агенти ФБР проводять слідчі дії в Антіохії, на південний схід від Нешвілла, повідомив CNN представник ФБР Джейсон Пак. За його словами, до будинку в Антіохії ФБР привела інформація про автомобіль, пов’язаний з вибухом.

Пак зазначив, що будинок перевірили сапери, щоб переконатися, що в нього безпечно заходити для пошуку доказів. Пак не підтвердив ім'я людини, яка живе в цьому будинку, але чоловік на ім'я Стів Шмольдт заявив CNN, що його дружина вчора ввечері помітила вантажівку правоохоронних органів по сусідству.

Відомо, що поліція знайшла людину, пов'язану з вибухом фургона в Нешвіллі.

Зазначимо, у Нешвіллі пообіцяли $300 тисяч винагороди за інформацію про вибух фургона.

Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.

Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.