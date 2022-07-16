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    Новини

    Поліція спіймала одеситів, які фотографували обстріляний склад

    Одеська поліція спіймала чотирьох людей, які фотографували обстріляні рашистами об'єкти, а також блокпости українських військ - Поліція спіймала одеситів, які фотографували обстріляний склад
    Одеська поліція спіймала чотирьох людей, які фотографували обстріляні рашистами об'єкти, а також блокпости українських військ
    фото: Telegram Сергія Братчука

    Один із затриманих регулярно переписувався із росіянами

    У Одесі поліція затримала чотирьох осіб, які фотографували обстріляний рашистами склад. Про це написав у Telegram-каналі радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    Крім складу, у телефонах затриманих виявили фотографії інших інфраструктурних об’єктів Одеси, а також світлини, на яких були зафіксовані українські блокпости.

    Один із чотирьох затриманих, як заявили поліцейські, не реагував на вимоги патрульних і взагалі поводився неадекватно. У нього в телефоні виявили активну переписку із абонентами з Росії.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, зранку рашистські війська обстріляли Одесу. Одна з ракет влучила у цивільний об’єкт.

    Пізніше стало відомо, що мішенню для російських ракет виявився склад. Жожен із охоронців складу не постраждав.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна шпигун обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Поліція спіймала одеситів, які фотографували обстріляний склад