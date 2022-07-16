Поліція спіймала одеситів, які фотографували обстріляний склад

Одеська поліція спіймала чотирьох людей, які фотографували обстріляні рашистами об'єкти, а також блокпости українських військ

Один із затриманих регулярно переписувався із росіянами

У Одесі поліція затримала чотирьох осіб, які фотографували обстріляний рашистами склад. Про це написав у Telegram-каналі радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Крім складу, у телефонах затриманих виявили фотографії інших інфраструктурних об’єктів Одеси, а також світлини, на яких були зафіксовані українські блокпости.

Один із чотирьох затриманих, як заявили поліцейські, не реагував на вимоги патрульних і взагалі поводився неадекватно. У нього в телефоні виявили активну переписку із абонентами з Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, зранку рашистські війська обстріляли Одесу. Одна з ракет влучила у цивільний об’єкт.

Пізніше стало відомо, що мішенню для російських ракет виявився склад. Жожен із охоронців складу не постраждав.