Ракетний удар по Одесі: окупанти поцілили у склад

Триває рятувальна операція після ранкового обстрілу Одеси

Під час ранкового ракетного удару по Одесі російські війська влучили у склад. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Внаслідок ворожого удару охоронці складу не постраждали.

За словами Братчука, охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги і перейшли до укриття.

«Продовжується рятувальна операція», – написав речник Одеської ОВА.

Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. Над містом підіймається чорний дим.

Згодом стало відомо, що ракета влучила у цивільний об’єкт.

Крім того, 16 липня вранці окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя.