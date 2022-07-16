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    Новини

    Ракетний удар по Одесі: окупанти поцілили у склад

    Над складом підіймається стовп диму - Ракетний удар по Одесі: окупанти поцілили у склад
    Над складом підіймається стовп диму
    фото: Думская

    Триває рятувальна операція після ранкового обстрілу Одеси

    Під час ранкового ракетного удару по Одесі російські війська влучили у склад. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    Внаслідок ворожого удару охоронці складу не постраждали.

    За словами Братчука, охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги і перейшли до укриття.

    «Продовжується рятувальна операція», – написав речник Одеської ОВА.

    Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. Над містом підіймається чорний дим.

    Згодом стало відомо, що ракета влучила у цивільний об’єкт.

    Крім того, 16 липня вранці окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одесі: окупанти поцілили у склад