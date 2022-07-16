Ракетний удар по Одесі: окупанти поцілили у склад
Триває рятувальна операція після ранкового обстрілу Одеси
Під час ранкового ракетного удару по Одесі російські війська влучили у склад. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Внаслідок ворожого удару охоронці складу не постраждали.
За словами Братчука, охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги і перейшли до укриття.
«Продовжується рятувальна операція», – написав речник Одеської ОВА.
Нагадаємо, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. Над містом підіймається чорний дим.
Згодом стало відомо, що ракета влучила у цивільний об’єкт.
Крім того, 16 липня вранці окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя.