На Житомирщині арештовано інформатора, який фотографував залізничний міст для окупантів

Чоловікові загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

Зрадник працював на громадянина Росії

Корольовський райсуд Житомирської області узяв під варту чоловіка, який підозрюється у державній зраді з корисливих мотивів.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 3 березня.

Не пізніше 26 лютого 2022 року представник РФ Денис Баранов у соцмережі «Вконтакте» доручив мешканцю Житомирщини сфотографувати залізничний міст.

Підозрюваний зробив фото на мобільний телефон і переслав росіянину. За цю роботу йому обіцяли 20 тис. російських рублів. Це в еквіваленті на українську валюту становить менше 7 тис. грн.

Інформатора затримали і вилучили телефон, на якому містяться фото і листування з представником країни-агресора.

Чоловікові загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Наразі його поміщено під варту.