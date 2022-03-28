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    На Житомирщині арештовано інформатора, який фотографував залізничний міст для окупантів

    Чоловікові загрожує від 12 до 15 років ув&rsquo;язнення з конфіскацією майна - На Житомирщині арештовано інформатора, який фотографував залізничний міст для окупантів
    Чоловікові загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
    фото з відкритих джерел

    Зрадник працював на громадянина Росії

    Корольовський райсуд Житомирської області узяв під варту чоловіка, який підозрюється у державній зраді з корисливих мотивів.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 3 березня.

    Не пізніше 26 лютого 2022 року представник РФ Денис Баранов у соцмережі «Вконтакте» доручив мешканцю Житомирщини сфотографувати залізничний міст.

    Підозрюваний зробив фото на мобільний телефон і переслав росіянину. За цю роботу йому обіцяли 20 тис. російських рублів. Це в еквіваленті на українську валюту становить менше 7 тис. грн.

    Інформатора затримали і вилучили телефон, на якому містяться фото і листування з представником країни-агресора.

    Чоловікові загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Наразі його поміщено під варту.

    Теги: росія окупанти війна Україна соціальні мережі окупація #stoprussia
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    На Житомирщині арештовано інформатора, який фотографував залізничний міст для окупантів