Удар по Одесі: відомі перші подробиці
Внаслідок ворожого удару в Одесі виникла пожежа
Під час ранкового ворожого удару по Одесі ракета влучила у цивільний об’єкт. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Про поранених та загиблих наразі інформації немає.
Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. На місці працюють рятувальники.
Над містом підіймається чорний дим.
Також під час ранкової повітряної тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах:
- на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;
- Нікополі, що на Дніпропетровщині.
Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро.. Повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа.