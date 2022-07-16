Удар по Одесі: відомі перші подробиці

Внаслідок ворожого удару в Одесі виникла пожежа

Під час ранкового ворожого удару по Одесі ракета влучила у цивільний об’єкт. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Про поранених та загиблих наразі інформації немає.

Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. На місці працюють рятувальники.

Над містом підіймається чорний дим.

Також під час ранкової повітряної тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах:

на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;

Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро.. Повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа.