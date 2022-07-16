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    Удар по Одесі: відомі перші подробиці

    Над Одесу підіймається чорний дим - Удар по Одесі: відомі перші подробиці
    Над Одесу підіймається чорний дим
    фото: Суспільне

    Внаслідок ворожого удару в Одесі виникла пожежа

    Під час ранкового ворожого удару по Одесі ракета влучила у цивільний об’єкт. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Про поранених та загиблих наразі інформації немає.

    Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, зайнялась пожежа. На місці працюють рятувальники.

    Над містом підіймається чорний дим.

    Також під час ранкової повітряної тривоги вибухи чули одразу в кількох регіонах:

    • на Харківщині, але ймовірно не в обласному центрі;
    • Нікополі, що на Дніпропетровщині.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро.. Повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Одесі: відомі перші подробиці