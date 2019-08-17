Пожежа в готелі «Токіо Стар» виникла набагато раніше від отриманого повідомлення про займання - поліція



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Рятувальники визнають, що врятувати одразу усіх було неможливо Фото: ДСНС

Рятувальники визнали, що надати допомогу одразу усім було неможливо

Пожежа в одеському готелі «Токіо-Стар» виникла задовго до того, які про неї стало відомо рятувальникам. Про це на брифінгу в Одесі 17 серпня повідомив начальник Головного управління поліції Одеської області Олег Бех, передає «Радіо Свобода».

За його словами, будівля готелю була ще 2009 року оснащена протипожежним обладнанням, датчиками задимлення, також мала водопостачання.

«Двоє працівників служби охорони мали можливість вжити першочергових заходів для ліквідації невеликої площі пожежі, а також забезпечити безпеку громадян. На 10 годину розпочалися слідчі дії з працівниками ДСНС, які перебували на місці. Як вони повідомили, пожежа розпочалася набагато раніше, ніж було повідомлено на лінію ДСНС, і, коли вони приїхали і побачили, що не тільки другий поверх горить, а й дах, надати допомогу всім особам було практично неможливо. Слідчі вже перевірили компанію, яка здійснює ці охоронні послуги, ми хотіли сьогодні впевнитися, чи була підключена вказана сигналізація на відповідний пульт охорони», – повідомив він.

В номерах готелю, де була пожежа, були встановлені датчики задимлення, а в коридорах - сенсори, каже голова одеської поліції.

Як повідомляв «Главком», в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед yb[ шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. «Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості…», – написав у Facebook Зеленський. Сам Чорний заявив, що готовий нести персональну відповідальність за трагедію, якщо його провина буде доведена.

За даними МВС, під час пожежі в готелі Токіо Стар евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 белорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.