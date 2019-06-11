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    Зеленський доручив Гройсману створити комісію з розслідування пожежі в Одесі

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    <div class="alt">В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні</div> - Зеленський доручив Гройсману створити комісію з розслідування пожежі в Одесі
    В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні
    Фото: Думская

    Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих

    Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі 10 червня, у якій, за останніми даними загинуло 6 людей.

    Про це Зеленський написав у Twitter.

    Президент також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

    «Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих«, - написав Зеленський.

    Нагадаємо, пізно ввечері 10 червня в Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, в результаті якої за попередніми даними загинуло 4 людини, 6 госпіталізували у важкому стані.

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