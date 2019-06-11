Зеленський доручив Гройсману створити комісію з розслідування пожежі в Одесі
Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі 10 червня, у якій, за останніми даними загинуло 6 людей.
Про це Зеленський написав у Twitter.
Президент також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
«Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих«, - написав Зеленський.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 червня в Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, в результаті якої за попередніми даними загинуло 4 людини, 6 госпіталізували у важкому стані.