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    В Одесі горіла психіатрична лікарня: є жертви

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    В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні - В Одесі горіла психіатрична лікарня: є жертви
    В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні
    Фото: Думская

    На місці пожежі виявили чотирьох загиблих

    В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Воробйова, в результаті якої загинуло 4 людини, 6 госпіталізували у важкому стані.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За інформацією видання, горів одноповерховий дерев'яний корпус, у ДСНС повідомили, що наразі пожежу повністю ліквідовано.

    На місці пожежі виявили чотирьох загиблих, за попередніми даними, загинула медсестра і 3 пацієнтів.

    З вигорілого корпусу евакуювали 15 людей.

    Наголошується, що співробітники швидкої прочісують територію клініки в пошуках постраждалих пацієнтів, які могли втекти.

    Трьох людей госпіталізували у важкому стані з діагнозом отруєння продуктами горіння.

    пожежа ДСНС отруєння
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