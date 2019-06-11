В Одесі горіла психіатрична лікарня: є жертви



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В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні Фото: Думская

На місці пожежі виявили чотирьох загиблих

В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Воробйова, в результаті якої загинуло 4 людини, 6 госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією видання, горів одноповерховий дерев'яний корпус, у ДСНС повідомили, що наразі пожежу повністю ліквідовано.

На місці пожежі виявили чотирьох загиблих, за попередніми даними, загинула медсестра і 3 пацієнтів.

З вигорілого корпусу евакуювали 15 людей.

Наголошується, що співробітники швидкої прочісують територію клініки в пошуках постраждалих пацієнтів, які могли втекти.

Трьох людей госпіталізували у важкому стані з діагнозом отруєння продуктами горіння.