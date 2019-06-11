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    Пожежа в одеській психіатричній лікарні: загинуло шестеро осіб

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    Пожежа в одеській психіатричній лікарні: загинуло шестеро осіб

    Наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані

    Шість людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні.

    Поліція повідомила, що площа пожежі – 500 квадратних метрів. На момент загорання у відділенні медичного центру перебувала 51 людина, серед них – три співробітники лікарні.

    За даними поліції, наразі у лікарнях перебуває 41 людина, одна із них у вкрай важкому стані.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством пожежної безпеки).

    Причина пожежі наразі невідома.

    Нагадаємо, пізно ввечері 10 червня в Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, в результаті якої за попередніми даними загинуло чотири людини, шестеро госпіталізували у важкому стані.

    Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі 10 червня, у якій, за останніми даними загинуло 6 людей.

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