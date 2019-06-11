Смертельна пожежа у психлікарні в Одесі: названа попередня причина загоряння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа

У адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб закладу тривають обшуки

За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження

Про це 11 червня повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Відповідно до акту рятувальників, попередня причина загоряння – занесення вогню ззовні, заявили в поліції.

Повідомляється, що для розслідування обставин пожежі створена посилена слідчо-оперативна група з числа працівників слідчого управління ГУНП та Суворовського відділу поліції.

«В рамках розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення», - зазначили в поліції.

Слідчими проведено первинний огляд місця події, опитані свідки з числа персоналу відділення, в якому відбулася пожежа, та інші працівники лікарні. Наразі місце події охороняється поліцейськими.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок пожежі четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їх тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.