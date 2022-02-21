В Одесі тисячі школярів залишилися без безкоштовного харчування: що сталося

Харчування у школах має бути безкоштовним за рішенням мерії міста

У 20 одеських школах учні молодших класів не отримують передбаченого рішенням мерії безкоштовного харчування. Про це повідомила під час апаратної наради директор міського департаменту і науки Олена Буйневич.

За словами Олени Буйневич, на початку цього року постачальник сніданків і обідів відмовився співпрацювати зі школами й довелося знову оголошувати тендер, що займе певний час. У Приморському районі проблема вже вирішена – там тендер проведено. А ось у Суворовському учні молодших класів поки залишаються без безкоштовної їжі.

«Ми не маємо права без тендеру закуповувати продукти. Майже 20 навчальних закладів залишилися без харчування до того моменту, поки ми не завершимо тендерну процедуру. Такі ситуації треба переглянути в законному руслі, щоб ми на період тендеру могли тимчасово укладати прямі договори», – зазначила Буйневич.

Як повідомлялося, у столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети.

Нагадаємо, кухар Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах.

Також директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж. Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка.

Нагадаємо, на початку січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Уже після канікул реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.

До слова, перша леді Олена Зеленська підбила підсумки харчової реформи шкільного харчування.