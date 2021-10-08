Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)

Громадянина Японії виявили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону при перевірці рейсового автобуса

В Одеській області прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням.

Громадянина Японії виявили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону при перевірці рейсового автобуса, який їхав до Молдови через пункт пропуску «Паланка». Про це повідомляє пресслужбі ДПСУ.

«Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми», – сказано в повідомленні.

Про даний факт проінформовані компетентні органи. Іноземця через кордон не пропустили, технічні пристрої вилучили.

Нагадаємо, на Одещині зловмисники виготовляли іграшки з метамфетаміном.

До слова, на Буковині контрабандисти, втікаючи від прикордонників, спричинили ДТП. Їх затримували з пострілами.

Також, українець намагався провезти через польський кордон понад 60 смартфонів Apple.