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    Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)

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    Технічні пристрої громадянина Японії вилучили - Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)
    Технічні пристрої громадянина Японії вилучили
    фото пресслужба dpsu.gov.ua

    Громадянина Японії виявили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону при перевірці рейсового автобуса

    В Одеській області прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням.

    Громадянина Японії виявили військовослужбовці Білгород-Дністровського загону при перевірці рейсового автобуса, який їхав до Молдови через пункт пропуску «Паланка». Про це повідомляє пресслужбі ДПСУ.

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    Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)
    Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)
    Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)
    Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)

    «Під час спільного з митниками огляду в речах іноземця виявили шпигунське обладнання: дві пари окулярів, дві ручки та годинник, в яких були вмонтовані приховані камери і мікро-USB роз'єми», – сказано в повідомленні.

    Про даний факт проінформовані компетентні органи. Іноземця через кордон не пропустили, технічні пристрої вилучили.

    Нагадаємо, на Одещині зловмисники виготовляли іграшки з метамфетаміном.

    До слова, на Буковині контрабандисти, втікаючи від прикордонників, спричинили ДТП. Їх затримували з пострілами.

    Також, українець намагався провезти через польський кордон понад 60 смартфонів Apple.

    Теги: прикордонники Одещина кордон
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    Прикордонники Одещини затримали іноземця зі шпигунським обладнанням (фото)