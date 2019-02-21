Терористи п'ять разів обстріляли позиції Збройних Сил на Донбасі



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Війна проти російських окупантів на сході України триває вже 5-й рік Фото з відкритих джерел

Двоє військовослужбовців отримали поранення

З початку доби незаконні збройні формування 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

«Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник обстріляв позиції наших військ 5 разів, два з яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм біля населеного пункту Піски, зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів в районі населеного пункту Водяне, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу села Павлопіль.

А в смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв українських захисників з мінометів калібру 82 мм та протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

«Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповідали противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - зазначили у штабі.

Також нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів іноземним спостерігачам про порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, обстріли населених пунктів, створення перешкод патрулям ОБСЄ з боку представників збройних формувань РФ, показники фіксації порушень розміщення озброєння та засобів вогневого ураження поза межами місць зберігання та ліній відведення тощо.

Особливу увагу Командувач ОС приділив питанню обстрілів, які мали місце 18-19 лютого, коли по позиціях Об'єднаних сил було випущено 445 снарядів, що складає 51% від загальної кількості боєприпасів, застосованих російсько-окупаційними військами від початку року.