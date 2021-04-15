Прикордонники розпочали навчання на українсько-молдовському кордоні

Під час навчань військовослужбовці звернуть особливу увагу на прикриття узбережжя моря та лиману

У ДПСУ запевнили, що ситуація залишається контрольованою та стабільною

Прикордонники Білгород-Дністровського загону розпочали навчання з охорони на українсько-молдовському кордоні. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Там розповіли, що до тренувань залучили прикордонників комендатури швидкого реагування.

Під час навчань військовослужбовці звернуть особливу увагу на прикриття узбережжя моря та лиману, аби не допустити провокацій на кордоні, запевнили в пресслужбі.

У ДПСУ запевнили, що ситуація на українсько-молдовському кордоні залишається контрольованою та стабільною.

Додамо, протягом квітня військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону слідкуватимуть за безпекою на кордоні разом із представникам Одеської авіаційної ескадрильї. Прикордонний загін вирішили посилити для «оперативного реагування на загрози». Разом із авіацією військові будуть моніторити прикордоння та лінію кордону.

Тим часом, 13 квітня прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка — Бахмут», зафіксував політ БПЛА противника. За допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості, у тому числі встановивши одну протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське».