Фальшиві ПЛР-тести: на Вінниччині прикордонники затримали трьох молдаван

З початку року прикордонниками півдня виявлено майже 30 фальшивих довідок про проходження ПЛР-тестів

Порушники підробили довідки на комп'ютері й роздрукували.

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили трьох громадян Молдови, які збиралися в'їхати на територію України із підробленими довідками про результати ПЛР-тестів на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба загону.

Там інформують, що фальшивку помітили в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський». Спочатку прикордонників насторожила невідповідність бланків, а потім під час зчитування OR-коду стало зрозуміло, що огляду в медзакладі порушники не проходили, натомість підробили довідки на комп'ютері й роздрукували.

Мабуть, хотіли заощадити час та гроші, але тепер їм можуть заборонити на кілька років в'їзд в Україну. Про цей факт прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, адже в діях молдован вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Загалом, як зазначають у пресслужбі Могилів-Подільського загону, з початку року прикордонниками півдня виявлено майже 30 фальшивих довідок про проходження ПЛР-тестів.

Нагадаємо, автобус, пасажири якого мали підроблені довідки про ПЛР-тести, було зупинено у вівторок у пункті пропуску «Дольськ». Як повідомляє Державна прикордонна служба України, пригода сталася у пункті пропуску «Дольськ» Луцького прикордонного загону, всього недійсні документи мало 35 чоловік.