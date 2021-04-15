  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Фальшиві ПЛР-тести: на Вінниччині прикордонники затримали трьох молдаван

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З початку&nbsp; року&nbsp; прикордонниками півдня виявлено майже 30 фальшивих довідок про проходження ПЛР-тестів&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Фальшиві ПЛР-тести: на Вінниччині прикордонники затримали трьох молдаван

    З початку  року  прикордонниками півдня виявлено майже 30 фальшивих довідок про проходження ПЛР-тестів       

    Фото naparise.com

    Порушники підробили довідки на комп'ютері й роздрукували.

    На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили трьох громадян Молдови, які збиралися в'їхати на територію України із підробленими довідками про результати ПЛР-тестів на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба загону.

    Там інформують, що фальшивку помітили в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський». Спочатку прикордонників насторожила невідповідність бланків, а потім під час зчитування OR-коду стало зрозуміло, що огляду в медзакладі порушники не проходили, натомість підробили довідки на комп'ютері й роздрукували.

    Мабуть, хотіли заощадити час та гроші, але тепер їм можуть заборонити на кілька років в'їзд в Україну. Про цей факт прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, адже в діях молдован вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

    Загалом, як зазначають у пресслужбі Могилів-Подільського загону, з початку року прикордонниками півдня виявлено майже 30 фальшивих довідок про проходження ПЛР-тестів.

    Нагадаємо, автобус, пасажири якого мали підроблені довідки про ПЛР-тести, було зупинено у вівторок у пункті пропуску «Дольськ». Як повідомляє Державна прикордонна служба України, пригода сталася у пункті пропуску «Дольськ» Луцького прикордонного загону, всього недійсні документи мало 35 чоловік.

    Теги: прикордонники гроші документи Вінниччина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies