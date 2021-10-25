Українці намагалися вивезти до РФ російські триколори, кокарди та зірочки на погони

Два «УАЗи», набиті контрабандою та атрибутикою російських силовиків, прикордонники виявили на Харківщині

На Харківщині затримали контрабандистів

Оперативники Харківського прикордонного загону спільно зі співробітниками управління карного розшуку та СБУ затримали атівки, які з України в РФ везли автозапчастини, сигарети та інший цікавий крам.

Контрабандну оборудку організували троє громадян України, жителі міста Вовчанськ. Свій товар вони намагалися вивезти на двох автомобілях «УАЗ», які прикордонники зупинили неподалік від кордону.





Під час огляду автівок, правоохоронці виявили короби з майже 4,5 тис. пачками цигарок, авто- та мотозапчастинами, а також з атрибутикою російських силовиків – кокарди, зірочки на погони, триколори тощо.

Прикордонники кажуть, що усі зазначені товари українці намагалися незаконно провезти до РФ.





«Виявлені товари та транспортні засоби передано співробітникам митниці. Наразі з’ясовуються обставини для прийняття правового рішення», – йдеться у повідомленні.

До слова, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко подарував «слугам народу» контрабандні сигарети.

Минулого тижня в Україну не пустили російську поетесу, яка їздила в окупований Крим.

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