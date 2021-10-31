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    Події в Україні

    На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО

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    Підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях - На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО

    Підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях

    Фото штабу ООС

    Основною складовою занять були навчальні стрільби

    Днями у Донецькому прикордонному загоні провели польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості, зокрема військові вдосконалили навички застосування зенітних установок. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

    Зазначається, що основною складовою занять були навчальні стрільби. Мета практичних тренувань – удосконалення знань та навичок українських військовослужбовців.

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    На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО
    На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО
    На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО
    Фото штабу ООС

    За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань.

    Прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.

    Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.

    Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.

    Теги: прикордонники ЗСУ військові навчання озброєння
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    На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО