На Донеччині відбулися бойові навчання зі стрільбами з систем ППО
Підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях
Основною складовою занять були навчальні стрільби
Днями у Донецькому прикордонному загоні провели польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості, зокрема військові вдосконалили навички застосування зенітних установок. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
Зазначається, що основною складовою занять були навчальні стрільби. Мета практичних тренувань – удосконалення знань та навичок українських військовослужбовців.
За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань.
Прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.
Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.
Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.