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    Новини

    Ракетна атака на Одещину: кількість постраждалих збільшилась

    Окупанти вдарили ракетами по Одеській області - Ракетна атака на Одещину: кількість постраждалих збільшилась
    Окупанти вдарили ракетами по Одеській області
    фото: оперативне командування «Південь»

    Госпіталізація пораненим не знадобилась

    Сьогодні вночі російські загарбники атакували Одещину ракетами. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали вісім осіб, з яких одна дитина. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Вночі Одещину обстріляно крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму. Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали вісім осіб, з яких одни дитина», – йдеться в повідомленні.

    Оперативне командування «Південь» повідомляє, що після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Пожежу оперативно ліквідовано.

    Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехніки та 11 слідчо-оперативних груп з числа працівників слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

    Нагадаємо, вночі 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд.

    Додамо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

    Детальніше про ситуацію в країнрі станом на ранок 27 червня тут.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетна атака на Одещину: кількість постраждалих збільшилась