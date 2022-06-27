Окупанти ракетами атакували Одещину: є руйнування та поранені (відео)

Постраждало шість осіб, в тім числі дитина

Снаряди запускали зі стратегічних літаків

Уночі 27 червня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок атаки ворога загорілись декілька житлових будинків. Відповідну інформацію повідомили в Одеській міській раді.

«По Одещині нанесено ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М», – повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Також відомі наслідки атаки росіян на регіон. Зокрема:

внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища кілька житлових будинків та господарчих споруд отримали руйнування та загорілись;

пожежа виникла на орієнтовній площі 500 метрів квадратних.

«Попередньо постраждало шість осіб, серед яких – дитина», – повідомила влада.

Станом на 3:51 працівники ДСНС продовжували боротись з вогнем. На місці працювали три одиниці техніки та 12 фахівців.

«Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції», – запевнили в міській раді.

Додали, що дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі пролунав вибух.

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