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    Новини

    Окупанти ракетами атакували Одещину: є руйнування та поранені (відео)

    Постраждало шість осіб, в тім числі дитина - Окупанти ракетами атакували Одещину: є руйнування та поранені (відео)
    Постраждало шість осіб, в тім числі дитина
    скріншот із відео

    Снаряди запускали зі стратегічних літаків

    Уночі 27 червня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок атаки ворога загорілись декілька житлових будинків. Відповідну інформацію повідомили в Одеській міській раді.

    «По Одещині нанесено ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М», – повідомили в оперативному командуванні «Південь».

    Також відомі наслідки атаки росіян на регіон. Зокрема:

    • внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища кілька житлових будинків та господарчих споруд отримали руйнування та загорілись;
    • пожежа виникла на орієнтовній площі 500 метрів квадратних.

    «Попередньо постраждало шість осіб, серед яких – дитина», – повідомила влада.

    Станом на 3:51 працівники ДСНС продовжували боротись з вогнем. На місці працювали три одиниці техніки та 12 фахівців.

    «Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції», – запевнили в міській раді.

    Додали, що дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі пролунав вибух.

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС Одеса війна Україна влада окупація #stoprussia
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    Окупанти ракетами атакували Одещину: є руйнування та поранені (відео)