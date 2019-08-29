Родинам загиблих під час пожежі в «Токіо Стар» виділили по 100 тисяч гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після пожежі в готелі «Токіо Стар» відбуваються слідчі дії

Компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень буде надано тим пожильцям готелю, яких було госпіталізовано до реанімаційного відділення і опікового центру

Родинам загиблих під час пожежі в одеському готелі «Токіо Стар», що сталася 17 серпня, буде надано матеріальну допомогу обсягом по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на директора департаменту економічної політики і стратегічного планування Одеської облдержадміністрації Дмитра Радулова.

«Обласна державна адміністрація надасть матеріальну допомогу в обсязі 100 тисяч гривень кожній із родин жертв пожежі в готелі «Токіо Стар». Крім того, компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень буде надано тим пожильцям готелю, яких було госпіталізовано до реанімаційного відділення і опікового центру міськлікарні №10», — зазначив Радулов.

За його словами, таку допомогу може бути надано ще до кінця тижня, відповідно до заяв членів родин загиблих та пацієнтів опікового центру.

Родичам також належить подати певні дані, що засвідчують ступінь спорідненості з жертвами пожежі.

Як відомо, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувалоорієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.