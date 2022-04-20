Російський генерал, який рівняв з землею Маріуполь, виявився родом з Одеси

Кобилаш відповідальний за масові удари крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури

Сергій Кобилаш відповідальний за масові удари крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури

Розвідка оприлюднила дані Сергія Кобилаша, який керував бомбардуванням Маріуполя

Уродженець Одеси Сергій Кобилаш керував масованими ударами крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури, що призвело до значних руйнувань та жертв серед мирного населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Російський воєнний злочинець, як виявилося, народився в Одесі. Однак від 1987 року несе службу в російській армії.

Так, Кобилаш брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Під його керівництвом вперше після закінчення Другої світової війни окупанти здійснювали килимове бомбометання густонаселених територій Маріуполя.

Українська розвідка також повідомляє, що як командувач далекої авіації, Кобилаш мав безпосередній стосунок до проведення операції російських військових у Сирії, що призвело до масової загибелі місцевого цивільного населення. Натомість у лютому 2017 року за участь у знищенні мирних сирійців Путін нагородив одесита званням «генерал-лейтенант».

Слід також зазначити, що у серпні 2008 року під час військової агресії Москви проти Грузії як командир 368-го штурмового авіаційного полку Кобилаш керував діями підлеглих і особисто як пілот бомбардував грузинські міста. Цього разу за вбивства мирного населення Путін нагородив військового званням «Героя Росії».

Кобилаш брав участь і в обох Чеченських війнах. Там він здійснив десятки бойових вильотів, зокрема з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.

Наразі окупант живе у Москві в трикімнатній квартирі. Дружина російського злочинця також військова. Одесит має вже заміжню доньку.

Сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

Нагадаємо, сьогодні командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.



