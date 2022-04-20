Зеленський каже, що РФ не передавала проєкт «мирного договору»

Зеленському здалося, що Кремль сам з собою грає в футбол

Президент України Володимир Зеленський не підтверджує, що Україна отримала від Росії проєкт «мирного договору», про що заявила РФ. Про це він заявив журналістам у Києві після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелєм, повідомляє «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання журналіста, президент сказав, що не лише не бачив пропозицій від Росії, але й переконаний, що їх не існує. «Впевнений, що нам нічого не передали», - наголосив Зеленський.

Він також прокоментував слова речника російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова про те, що «м’яч на боці Києва». «Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: треба, щоби було дві команди і щоб був м’яч. Тут мені здається, що Пєсков сам з собою грає в футбол. Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, як тільки нам дадуть м’яч», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва передала Києву проєкт документа щодо миру «з чіткими формулюваннями».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що проєкт «мирного договору», який нібито Росія передала українській стороні, є зустрічною позицією на українські пропозиції. Тепер Київ буде вивчати їх, порівнювати і робити висновки.

Раніше повідомлялося, що українська сторона підготувала проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму.