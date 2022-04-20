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    Сьогодні з Маріуполя відбудеться гуманітарний коридор: де й коли почнеться збір

    За різними даними, у блокадному Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей - Сьогодні з Маріуполя відбудеться гуманітарний коридор: де й коли почнеться збір
    За різними даними, у блокадному Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей
    фото з відкритих джерел

    Влада планує евакуювати з міста дітей, жінок та людей похилого віку

    Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя. Планується евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку, які перебувають в блокадному місті.

    За словами міністерки, збір для евакуації розпочнеться з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

    «Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід», повідомила Верещук.

    Відомо, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води.

    Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) записав звернення до іноземних держав і закликав провести «екстракцію» з Маріуполя. Він попросив вивезти військових і цивільних у безпечне місце й додав: на порятунок від росіян залишаються дні чи години.

    Нагадаємо, що українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.

    Зазначимо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Сьогодні з Маріуполя відбудеться гуманітарний коридор: де й коли почнеться збір