Сьогодні з Маріуполя відбудеться гуманітарний коридор: де й коли почнеться збір

За різними даними, у блокадному Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей

Влада планує евакуювати з міста дітей, жінок та людей похилого віку

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя. Планується евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку, які перебувають в блокадному місті.

За словами міністерки, збір для евакуації розпочнеться з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

«Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід», – повідомила Верещук.

Відомо, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води.

Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) записав звернення до іноземних держав і закликав провести «екстракцію» з Маріуполя. Він попросив вивезти військових і цивільних у безпечне місце й додав: на порятунок від росіян залишаються дні чи години.

Нагадаємо, що українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.

Зазначимо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту.