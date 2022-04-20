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    Думки вголос

    Пригожин «засвітив» базу окупантів на Луганщині

    • Дмитро Снєгирьов

      Співголова громадської ініціативи «Права справа»

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    Мілонов та Пригожин - Пригожин «засвітив» базу окупантів на Луганщині
    Мілонов та Пригожин
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ нанесли удар по позиції ПВК «Вагнер»

    Днями в інформаційному полі з'явилося повідомлення про перебування на окупованих територіях Донецької області російського олігарха Євгена Пригожина.

    Фото Пригожина опублікував у мережі «Вконтакте» депутат-«єдинорос» Віталій Мілонов. Пригожин прокоментував це фото наступним чином: «Гуляв я Невським проспектом. Дивлюся, йде Мілонов. Я підійшов до нього, привітався. Ось і вся історія. Нема чого розповідати. Чому все роздовбано довкола? Так це ж наше місто – Петербург».

    Варто зазначити, що Пригожина неофіційно називають «кухарем Путіна» через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування в Кремлі. Крім того, Пригожин має безпосереднє відношення до діяльності ПВК «Вагнер» і є людиною наближеною до російських спеціальних служб.

    Натомість, за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», місцем зйомки Пригожина з Мілоновим є територія окупованих районів Луганської, а не Донецької, як про це повідомляв Мілонов, області. Зокрема, окуповане місто Первомайськ, вул. Воровського.

    Варто зазначити, що поблизу місця зйомки Пригожина знаходиться територія колишнього ПТУ №39, яку наразі перетворено на логістичну базу ПВК Вагнер і російських окупаційних військ. Як повідомлялося раніше, ЗСУ було нанесено точкового удару по місцях концентрації важкої бронетехніки і особового складу ПВК Вагнер в окупованому Первомайську. Внаслідок нанесення вогневого удару по районах накопичення живої сили противника, було знищено декілька одиниць техніки ПВК «Вагнер» і до 50 осіб особового складу. Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників.

    Координати логістичної бази окупантів і місць накопичення важкої бронетехніки були надані ЗСУ аналітичним відділом «Правої справи».

    Примітно, що це далеко не перший візит співробітників російських спецслужб в окупований Первомайськ. Нагадаю, у квітні 2019 року аналітичний відділ ГІ «Права Справа повідомив, що російські спецслужби розслідують обставини вибуху вантажівки з боєкомплектом на території Первомайського індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ № 31) за адресою: вул. Потьомкіна,39. Тоді членами слідчої комісії відпрацьовуються декілька версій, серед яких-необережне поводження з вогнем і диверсійний акт.

    Крім того, 29 жовтня 2016 року аналітичний відділ ГІ «Права Справа» оприлюднив інформацію, що в окупованому м. Первомайську на цій же території стався вибух складів з БК. Там був розміщений комплекс Р-330 «Житель», який призначений для виявлення, пеленгування і радіопригнічення мобільних станцій супутникового зв’язку. За інформацією місцевих джерел, внаслідок вибуху складів бойовиків з БК комплекс Р-330 «Житель» був знищений.

    Звертаю увагу, що завдяки візиту в окупований Первомайськ представницької делегації країни-окупанта вдалося ідентифікувати місця базування учасників ПВК «Вагнер», які беруть безпосередню участь у боях в районі міста Попасна. Координати передані українським спеціальним службам. ЗСУ нанесли вогневий удар по виявленим цілям. Наразі встановлюються втрати в живій силі і техніці окупаційних військ.

    Нещодавно прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що близько 1000 осіб, пов'язаних з групою Вагнера, наразі перебувають на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. «Ми думаємо, що група Вагнера зараз направила близько 1000 осіб в регіон Донбасу», – сказав Кірбі.

    Що стосується самого Пригожина, то 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на його арешт після того, як раніше того ж дня йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

    У жовтні 2020 Євросоюз наклав санкції на «кухаря Путіна» Пригожина. У лютому 2021-го ФБР оголосило його в розшук.

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    Теги: росія окупанти суд історія США ЗСУ санкції війна путінський режим вантажівки ФБР арешт Україна Вконтакте окупація #stoprussia
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    Пригожин «засвітив» базу окупантів на Луганщині