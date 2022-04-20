Україна підтримує пропозицію ООН про перемир’я на Великдень. Росія проти

Генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень

Медведєв розкритикував ідею з перемир'ям на Великдень

Міністерство закордонних справ прокоментувало пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріша запровадити чотириденне перемир’я. Про це відомство заявило 20 квітня.

У МЗС поділяють думку про необхідність гуманітарної паузи для безпечної евакуації цивільних людей із небезпечних зон, де тривають або можуть початися бойові дії, «насамперед із багатостраждального Маріуполя».

«Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення «режиму тиші». Росія повинна припинити напади на цивільні об’єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях», – закликали у міністерстві.

МЗС закликало Росію до поваги міжнародних зусиль із захисту медиків та гуманітарних працівників, їхнього транспорту та обладнання, а також лікарень та інших медичних закладів.

«Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади», – додало дипломатичне відомство.

При цьому заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував ідею з перемир'ям на Великдень.

Далі заступник голови ради безпеки РФ, пояснюючи доцільність війни в Україні, звернувся до цитати китайського військового мислителя Сунь-цзи, який у своєму трактаті «Мистецтво війни» написав про ключову роль превентивних заходів.

«Правило ведення війни полягає в тому, щоб не покладатися на те, що противник не прийде, а покладатися на те, з чим я можу зустріти його», - заявив Медведєв.

Раніше прессекретар Антоніу Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Відзначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.

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