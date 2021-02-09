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    СБУ затримала одеських чиновників за незаконні оборудки із землею

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    Правоохоронці провели понад 20 обшуків - СБУ затримала одеських чиновників за незаконні оборудки із землею
    Правоохоронці провели понад 20 обшуків
    фото: ssu.gov.ua

    Зараз на незаконно відчужених землях ведеться забудова багатоповерхових будинків з численними порушеннями законодавства

    Співробітники Служби безпеки викрили в Одесі посадових осіб декількох державних установ і міськради.

    Чиновників підозрюють у незаконному відчуженні земель Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

    Як розповіли в пресслужбі відомства, організували операцію чиновники Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники.

    Фігуранти підробили офіційні документи і змінили власність земель площею майже 4 га. Перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.

    Зараз на незаконно відчужених землях ведеться забудова багатоповерхових будинків з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном і забороною проведення будівельних робіт.

    Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.

    Нагадаємо, в Одеській митній службі посадовця піймали за вимаганням хабаря.

    Теги: СБУ Одеса земля чиновник
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