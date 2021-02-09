СБУ затримала одеських чиновників за незаконні оборудки із землею
Зараз на незаконно відчужених землях ведеться забудова багатоповерхових будинків з численними порушеннями законодавства
Співробітники Служби безпеки викрили в Одесі посадових осіб декількох державних установ і міськради.
Чиновників підозрюють у незаконному відчуженні земель Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Як розповіли в пресслужбі відомства, організували операцію чиновники Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники.
Фігуранти підробили офіційні документи і змінили власність земель площею майже
Зараз на незаконно відчужених землях ведеться забудова багатоповерхових будинків з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном і забороною проведення будівельних робіт.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.
Нагадаємо, в Одеській митній службі посадовця піймали за вимаганням хабаря.