Не виходячи з СІЗО: одеські в’язні ошукали дитину на понад 40 тисяч грн

Поліцейські встановили, що за грошима до дитини приїхав таксист, який прийняв виклик «Чернігів-Одеса»

Троє телефонних шахраїв, які утримуються в одеському СІЗО, виманили у школярки з Чернігова понад 40 тис. грн за схемою «ваш родич у біді».

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

За інформацією поліції, 29 вересня минулого року до поліції звернулася 39-річна жителька Чернігова, яка повідомила, що її 10-річну доньку ошукали невідомі.

«На мобільний телефон дівчинки зателефонував невідомий та сказав, що її батьки потрапили у біду. Дитину залякали та запевнили, що вона може допомогти батькам, якщо знайде вдома і передасть «для порятунку» всі заощадження», – йдеться у повідомленні.

Дівчинка виконала вказівки шахраїв та передала 40 тис. грн, $350 та 250 євро чоловіку, що приїхав автомобілем до її будинку.

Поліцейські встановили, що за грошима до дитини приїхав таксист, який прийняв виклик «Чернігів-Одеса». Замовник повідомив водію, що у Чернігові до нього підійде дівчинка та віддасть пакет, який і потрібно привезти на інший кінець країни.

В ході комплексу оперативно-розшукових заходів чернігівські поліцейські встановили, що шахрайський ланцюг тягнеться до слідчого ізолятора в місті Одеса.

8 лютого співробітники відділу кримінальної поліції Чернігівського районного управління поліції спільного з управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернігівській області провели обшуки в одній з камер одеського СІЗО. Там поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки та «чорнові» записи.

Зазначається, що у скоєнні шахрайських дій за схемою «ваш родич у біді» обґрунтовано підозрюються троє осіб: 1985, 1987 та 1995 років народження. Всі троє утримуються у СІЗО вже впродовж декількох років.

Нині тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення про підозру зловмисникам за вчинення шахрайства.

Триває досудове розслідування в рамках провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу ("шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки"). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, під Одесою 21-річний житель села Бурлача Балка став жертвою шахраїв.