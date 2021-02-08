Корупція в Одеській митній службі: посадовця піймали за вимаганням хабаря

За місяць митники заробляли до трьох тисяч доларів США

Поки що вдалось затримати лише одного митника – старшого державного інспектора

В Одесі старшого державного інспектора митного посту затримали під час отримання грошей від імпортерів товарів

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Як встановили правоохоронці, митники Одеського посту систематично вимагали гроші від торговців, коли ті намагались оформлювати свої вантажі. У разі відмови сплачувати «побори» торговцям погрожували затягуванням процесу оформлення та навмисним підвищенням обов'язкових платежів.

Таким чином за місяць митники заробляли до трьох тисяч доларів США. Таки схема існувала кілька місяців. Поки що вдалось затримати лише одного митника – старшого державного інспектора. Йому вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, в Одесі чиновника райадміністрації затримали за підозрою у хабарництві. Головний спеціаліст контролю і моніторингу стану території району вимагав у місцевого жителя 1 тисячу доларів США. Натомість він обіцяв не перешкоджати установці гаража і не привертати одесита до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою міста.