Одеський районний суд виніс вирок активісту Антимайдану
Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі
Приморський районний суд Одеси виніс вирок активісту Антимайдану Володимиру Цапліну, який у 2014 році задумував замах на главу обласного «УДАРу» Андрія Юсова
Так, Володимира Цапліна визнали винним у замаху на вбивство, напад на поліцейського і зберіганні вогнепальної зброї, повідомляє Думская.
Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі й звільнили в залі суду відповідно до закону Савченко. Останній наголошує, що термін покарання включає час, проведений підсудним у СІЗО з розрахунку – день в ізоляторі за два в колонії.
Крім того, він повинен буде компенсувати постраждалим процесуальні витрати, а також понесені ними моральну та матеріальну шкоду, зокрема виплатити понад 1,5 мільйона гривень 23-річному одеситу Євгену Кіпоренку, який після нападу залишився інвалідом, що пересувається на візку.