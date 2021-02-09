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    Одеський районний суд виніс вирок активісту Антимайдану

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    Йдеться про злочин, здійснений 19 вересня 2014 року - Одеський районний суд виніс вирок активісту Антимайдану
    Йдеться про злочин, здійснений 19 вересня 2014 року
    фото: dumskaya.net

    Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі

    Приморський районний суд Одеси виніс вирок активісту Антимайдану Володимиру Цапліну, який у 2014 році задумував замах на главу обласного «УДАРу» Андрія Юсова

    Так, Володимира Цапліна визнали винним у замаху на вбивство, напад на поліцейського і зберіганні вогнепальної зброї, повідомляє Думская.

    Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі й звільнили в залі суду відповідно до закону Савченко. Останній наголошує, що термін покарання включає час, проведений підсудним у СІЗО з розрахунку – день в ізоляторі за два в колонії.

    Крім того, він повинен буде компенсувати постраждалим процесуальні витрати, а також понесені ними моральну та матеріальну шкоду, зокрема виплатити понад 1,5 мільйона гривень 23-річному одеситу Євгену Кіпоренку, який після нападу залишився інвалідом, що пересувається на візку.

    Йдеться про злочин, здійснений 19 вересня 2014 року. Вбивця збирався «ліквідувати» кандидата в нардепи Андрія Юсова, але замість нього розстріляв Євгена Кіпоренка, який проживає поверхом вище політика. Хлопець був госпіталізований з трьома вогнепальними пораненнями в області грудей, живота та передпліччя.
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    Теги: суд Одеса вирок
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