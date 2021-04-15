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    Спалах Covid-19 в Одеській міськраді: захворіли 27 працівників

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    На цей час в будівлі скасовуються робочі зустрічі заступників міського голови та офлайн-взаємодія працівників - Спалах Covid-19 в Одеській міськраді: захворіли 27 працівників
    На цей час в будівлі скасовуються робочі зустрічі заступників міського голови та офлайн-взаємодія працівників
    Фото Думська

    З 19 до 25 квітня мерія працюватиме у режимі чергування

    У 27 працівників Одеської міської ради підтвердили захворювання на Covid-19. Ще 5 людей очікують на результати аналізів. Про це повідомила начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ мерії Наталя Мальцева, пише «Суспільне».

    За її словами, для стабілізації ситуації в будівлі мерії, що на Думській площі, 1 протягом 15-16 квітня проведуть дезінфекцію приміщень.

    «Віцемери та один-два співробітники на кабінет працюють, тому що все рівно є об'єм роботи, який треба виконувати, а всі інші – на дистанційному», – пояснила Мальцева.

    Вона зазначила, що також у міськраді з 19 до 25 квітня працюватимуть у режимі чергування. На цей час в будівлі скасовуються робочі зустрічі заступників міського голови та офлайн-взаємодія працівників.

    Наталія Мальцева додала, що засідання виконавчого комітету, яке призначили на 22 квітня, не будуть скасовувати. Його планують провести в обмеженому режимі, за участю членів виконкому та із забезпеченням онлайн-виступів доповідачів.

    Тим часом, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 881 мешканця Одеської області. З них 22 дитини та 12 медпрацівники.

    Усього станом на 15 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 123 тисяч 449 мешканців регіону. З них 5 тисяч 459 дітей та 3 тисячі 762 медпрацівники. Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 87 тисяч 990 людей. 2 тисячі 188 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Теги: Одещина Одеська облрада коронавірус
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