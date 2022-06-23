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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза

    Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза
    фото: ДСНС

    Рятувальники приборкували полум’я понад 108 годин

    Рашисти сьогодні вночі знову обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок атаки виникли пожежі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

    Зокрема рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари.

    «Приборкували полум’я понад 108 годин. Та ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення. восьмеро з них – у лікарні», – повідомив Резніченко.

    За словами Резніченка, на вулицях та подвір'ях після обстрілу знаходять касетні боєприпаси. Також на місцях влучань працюють рятувальники та евакуюють людей.

    «Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів. Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети», – наголосив Резніченко.

    Як повідомлялося, російські окупанти шість разів ударили по Криворізькому району. Ворог підступно поцілив по житлових кварталах.

    За попередніми даними, ворог обстріляв Апостолове з «Урагану». Раніше повідомлялося, що увечері 22 червня ворог поцілив по місті Апостолове.

    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза