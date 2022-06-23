Обстріл Харківщини: серед поранених є діти

Окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю

Сьогодні вночі та вранці окупанти знову обстріляли Харків та область. Внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей, двоє з них діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог обстріляв Чугуївський район.

«У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, сім поранених цивільних, з них дві дитини. Інформація оновлюється», - зазначив він.

За його словами, в Харкові вчора близько 23:00 були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо – ніхто не постраждав.

Також очільник області розповів, що вночі знову окупанти обстріляли м. Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю.

Як повідомлялося, рашисти сьогодні вночі обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок атаки виникли пожежі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ЗСУ вдалось ліквідувати 34 430 окупантів. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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