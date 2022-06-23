Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 червня

На чисельні вибухи, обстріли та пожежі скаржилися жителі всієї Херсонщини

На Чернігівщині вночі росіяни обстріляли із мінометів підрозділи прикордонників

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Чернігівщина

Вночі росіяни обстріляли із мінометів підрозділи прикордонників біля села Грем’яч. Втрат немає.

Сумщина

Протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири райони області з різних видів зброї. Під сотню артилерійських прильотів з російської сторони.

Один чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотника.

Внаслідок артобстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура сіл Сумського та Конотопського районів, зокрема будинки мирних мешканців, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, фермерське господарство, поранені тварини.

Вчора пізно ввечері п'ятеро людей травмовані та один загинув внаслідок підірвання на міні поліцейських під час патрулювання Охтирського району.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляли Криворізький район. У Апостоловому двоє людей поранені. Місто часткового без світла та води. Вулиці та подвір’я засіяні касетними боєприпасами. Людей відвели у безпечні місця і зараз там працюють піротехніки ДСНС.

Харків

Вночі снаряд окупантів влучив в складські приміщення Індустріального району, виникла пожежа, постраждалих немає.

Близько 5 ранку в Чугуївському районі росіяни влучили в одне з підприємств. Рятувальники ліквідовували пожежу, постраждалих немає.

Досі триває пожежа на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі, яка виникла внаслідок обстрілів ще 18 червня. Над ліквідацією працюють рятувальники.

Луганщина

Авіаудари та ракетні удари по Сєвєродонецьку та Гірському. Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.

У Сєвєродонецьку та Сиротиному, Золотому та Вовчоярівцв атаки відбиті. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної «Азоту».

Одна людина загинула, троє поранено.

Донеччина

Протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли позицій та населених пунктів. Зафіксовано щонайменше два арт. обстріли м.Мар'їнка, один — Красногрівки, п’ять — с.Новомихайловка.

Протягом доби велися обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет «ЗРС С-300», РСЗВ «Смерч», «Град».

Обстріляні Торецьк, Слов'янськ, Бахмут, с. Іллінівка, с. Бересток, смт Очеретине, с. Георгіївка. Область без газу і частково без води й електрики.Загинуло троє цивільних, двоє поранені.

Миколаївщина

Вчора вдень російські окупанти запустили по Миколаєву сім ракет типу «Онікс». Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, руйнування різного ступеню — у приватних будинках, також сталася пожежа. Унаслідок обстрілів троє цивільних отримали поранення.

У Баштанському районі вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вночі обстрілів зазнало село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок яких пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка.

Херсонщина

Впродовж доби в області було гучно, на чисельні вибухи, обстріли та пожежі скаржилися жителі всієї Херсонщини. Залишається критичною ситуація у Високопіллі, Новій Воронцовці, Калинівському, Станіславіській ТГ, Великоолександрівці. Внаслідок окупації сотні сіл Херсонщини, зокрема Бериславського району та тих населених пунктів, які на кордоні областей, практично знищені. Пошкоджені та знищені будинки, школи, лікарні, дитячі садочки, заміновані дороги та мости, викрадена техніка.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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