Трагедія 2 травня в Одесі: слідство не має підозрюваних і планує допитати ще понад 40 людей

Резонансну справу з серпня 2019 року веде Державне бюро розслідувань за статтями «терористичний акт» і «масові заворушення»

Печерський районний суд Києва продовжив на 12 місяців (до 27 лютого 2022 року) досудове розслідування за фактом створення у 2014 році на території Одеської області громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень, що супроводжувалися насильством із застосуванням зброї та спричинили тяжкі наслідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 19 лютого, яка з’явилася в судовому реєстрі аж 19 травня.

Резонансну справу з серпня 2019 року ведуть слідчі управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку з масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань за статтями «терористичний акт» і «масові заворушення». Слідчий, який просив суд продовжити розслідування, на момент розгляду його клопотання зазначив: у цьому кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено про підозру.

Окремо правоохоронець перерахував низку слідчих дій, які має здійснити ДБР:

отримати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;

призначити та забезпечити виконання додаткових лінгвістичних семантико-текстуальних експертиз;

провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб, в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

встановити та допитати понад 40 осіб за обставинами кримінального провадження;

направити на виконання оперативним підрозділам додаткову постанову про залучення спеціаліста для проведення детального аналізу зв’язків абонентів, що цікавлять слідство;

здійснити огляд відеозаписів подій 2 травня 2014 року на предмет встановлення інших учасників та організаторів масових заворушень в центральній частині Одеси;

визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

У підсумку суддя дійшов висновку, що додатковий термін для розслідування є необхідним, щоб провести необхідні слідчі і процесуальні дії, які не могли бути завершені раніше з об’єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

Додамо, що у 2019 році колишній Голова Верховної Ради, а нині народний депутат від «Європейської солідарності» Андрій Парубій оприлюднив у Facebook копію документа ДБР, в якому зазначалося, що проти політика відкрито кримінальне провадження «за організацію захисту Одеси весною 2014 року».

Нагадаємо, що внаслідок сутичок в Одесі 2 травня 2014 року загинуло майже півсотні людей, ще понад 250 осіб постраждало.