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    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі

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    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі

    На виставці в Музеї західного та східного мистецтва представлені 300 робіт учнів художньої школи

    12 січня 2020 року в Музеї західного та східного мистецтва відкрилася ретроспективна виставка робіт учнів Одеської дитячої художньої школи № 2, приурочена до різдвяних свят.

    На відкритті виставки з музичним подарунком виступили юні артисти Гімназії №7, показавши театральну виставу з виконанням колядок і щедрівок.

    «Ми дуже довго чекали цього моменту і представили кращі творчі роботи наших учнів. У підготовці виставки брав участь весь колектив школи, щоб зробити свято незабутнім», - зазначила директорка школи № 2 Наталія Дзукашвілі, вітаючи всіх з новорічними святами.

    На ретроспективній виставці представлені 300 робіт учнів Дитячої художньої школи № 2 у різних стилях і техніках: живописні роботи - натюрморти, портрети, пейзажі з натури; композиційні завдання - станкові і декоративні, творчі досягнення класу дизайну одягу - проєкти і ескізи костюма; роботи, виконані засобами комп'ютерної графіки, - інноваційні технології сьогодення.

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    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі
    Творча виставка юних художників відкрилася в Одесі

    Крім того, експозиція продемонструвала стародавнє народне мистецтво витинанки. На виставці показані роботи на склі - імітація вітража, аплікації, друкована графіка, кераміка, а також дипломні композиції випускників.

    Заступниця директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради Людмила Крижалко подякувала колективу, учням і батькам школи, які спільними зусиллями роблять внесок у розвиток культури міста, і побажала творчих успіхів.

    Виставка експонуватиметься до 27 січня 2020 року в Одеському музеї західного і східного мистецтва (вул. Пушкінська, 9).

    Одеса музеї мистецтво виставка
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