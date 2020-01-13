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    В Одесі нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка»

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    В Одесі нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка»

    85-ти юним художникам з різних країн вручили нагороди Міжнародного конкурсу «Різдвяна зірка»

    11 січня 2020 року в Міській художній галереї Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря відбулося урочисте відкриття виставки XXV Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка».

    У конкурсі взяли участь понад 2000 дітей від 5 до 18 років з України, Польщі, Болгарії, Румунії, ПАР та інших країн.

    «Цей конкурс дуже важливий для розвитку дітей, які відображають у своїх роботах навколишній світ таким, яким його хочуть бачити: світлим, радісним і барвистим. І наше завдання - створити для дітей умови для їхньої творчості», - зазначив депутат Одеської міської ради Олег Бриндак.

    «Ми проводимо конкурс вже у двадцять п’яте. Діти надсилають найрізноманітніші малюнки, не повторюючись у виконанні своїх творів. Цьогоріч, крім традиційних номінацій - «Живопис», «Графіка», «Декоративно-ужиткове мистецтво», ми ввели номінацію «Ілюстрація творів одеських авторів», у якій перемогли вихованці студії Ірини Харитонової Дитячої музичної школи № 15», - розповіла голова журі, почесний працівник культури України, членкиня Національно спілки художників України Галина Лєкарева-Нікітіна.

    На виставці XXV Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка» були представлені роботи, виконані в техніці акварелі, гуаші, квілінгу, а також графіка, вітражі, колективні композиції, глиняні іграшки та ляльки.

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    В Одесі нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка»
    В Одесі нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка»
    В Одесі нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка»
    В Одесі нагородили переможців конкурсу дитячої творчості «Різдвяна зірка»

    Також під час творчої виставки відбулася презентація книги «Чудеса Божого світу» з малюнками юних художників, виданої за підтримки Генерального консула Румунії в Одесі Єміла Рапчі.

    Видання буде передано до бібліотек Одеси, дитячих будинків та притулків для духовного виховання дітей.

    Крім того, на зустрічі була представлена і передана в дар монастирю книга письменника-мариніста Володимира Бойка «Канонерський човен «Донець».

    Професійне журі відзначило грамотами та дипломами 85 юних авторів, які отримали подарунки від організаторів конкурсу.

    Виставка експонуватиметься до 20 лютого 2020 року.

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