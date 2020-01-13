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    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків

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    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків

    Спеціально для дітей з дитячих будинків провели Різдвяний парад трамваїв

    12 січня 2020 року в Одесі відбувся ще один новорічний парад трамваїв КП «Одесміськелектротранс», який був організований спеціально для дітей.

    Понад 100 дітей різного віку змогли прокатитися у нових трамвайних вагонах серії «Odissey».

    У цей вечір кавалькада вагонів рухалася без зупинок за маршрутом «Старосінна площа - 11-а станція Люстдорфської дороги - Старосінна площа» і була наповнена дитячим сміхом і усмішками.

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    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків
    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків
    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків
    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків
    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків
    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків
    В Одесі провели святковий парад трамваїв для вихованців дитячих будинків

    У трамваях під час двогодинної поїздки виступали музичні колективи, хори і працювали аніматори. Дозвілля дітей було досить активним - вони співали, грали в ігри, брали участь у конкурсах, а Дід Мороз переходив з вагона в вагон і дарував солодкі подарунки.

    «Традиційно Різдвяний парад трамваїв проходить 7 січня. У той Різдвяний день один з вихованців дитячого будинку втік для того, щоб взяти участь у нашому параді трамваїв, але дістатися до Старосінної площі він не встиг і був повернутий у виховний заклад. Ця подія так вразила нас, що ми вирішили організувати ще одне Різдво для вихованців дитячих будинків», - розповів керівник департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

    Одним з пасажирів Різдвяного трамвая «Odissey» став і його «винуватець» - хлопчик Андрій, який 7 січня втік з дитячого будинку.

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