В Одесі чоловік «медитував» посеред проїжджої частини центральної вулиці (відео)



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Інцидент стався на вулиці Пушкінській пізно вночі Скріншот з відео

Машинам доводилося обережно об’їжджати людину

В Одесі чоловік вночі влаштував сеанс медитації прямо посеред проїжджої частини.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Одеса INFO.

Інцидент стався на вулиці Пушкінській пізно вночі.

«Медитації на Пушкінській опівночі ніхто не відміняв», – підписав кадри автор публікації.

На них видно, що чоловік середніх років, нормально і чисто одягнений, стоїть босоніж посеред дороги, розкинувши руки. Машинам доводиться об’їжджати його.

Нагадаємо, 11 липня на Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки та бетонозмішувача, загинув водій легковика та ще троє осіб травмовано. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували та витягли загиблого.

Як повідомлялося, на Миколаївщині водій вантажівки скоїв смертельний наїзд на прокурора, який на узбіччі міняв шину свого автомобіля. Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні лікарні.

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