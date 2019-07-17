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    Новини

    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)

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    Вантажівка впала з моста і перекинулася на бік - На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    Вантажівка впала з моста і перекинулася на бік
    Фото: Інформатор

    З невідомих поки причин фура втратила керування

    У середу, 17 липня, в Голосіївському районі Києва багатотонна вантажівка Volvo впала з моста. Фура з невідомих причин втратила керування, знесла два стовпи і відбійник, а після впала вниз і перекинулася. З бака почало виливатися пальне.

    До місця ДТП прибули декілька патрульних екіпажів і пожежні. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, вантажівка їхала з боку Одеського напрямку по Окружній. Близько 2:00 в районі Одеської площі, заїжджаючи на міст транспортної розв'язки, її різко почало нести вправо. На своєму шляху багатотонна машина знесла два стовпи і, не помітивши і відбійник, вилетіла з моста, впавши на правий бік.

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    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    На Одеській площі в Києві фура знесла відбійник і впала з моста (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За попередньою інформацією, далекобійник не отримав серйозних травм і від госпіталізації відмовився.

    Можливо, причиною ДТП стало те, що водій заснув, так як слідів гальмівного шляху патрульні не виявили.

    Деталі встановлює слідчо-оперативна група. На місці працювало 5 патрульних екіпажів, одна одиниця рятувальної техніки та аварійна служба контактної мережі.

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