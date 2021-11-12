У магазині техніки одесит роздягнувся та вимагав йому випрати речі (відео)
Співробітник магазину намагався пояснити молодику, що пральна машина не підключена
В Одесі в одному з магазинів техніки хлопець влаштував роздяганням біля стенду з пральними машинами.
Молодий чоловік роздягнувся до трусів і стверджував, що хоче випрати речі. Відповідне відео опублікував Telegram-канал.
До хлопця підійшов співробітник магазину і сказав, що пральна машина не підключена.
Діалог між майже голим хлопцем та співробітником магазину:
А хлопець продовжував наполягати на своєму: «Випрати речі просто. Я зараз виперу і піду»;
Співробітник магазину зауважив йому, що «машина пральна не підключена, ви чуєте!». Молодий чоловік не відступав: «...під'єднайте, щоб я виправ».
Нагадаємо, одеситка захарастила квартиру сміттям і мусила залазити до помешкання через балкон.