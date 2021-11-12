  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    У магазині техніки одесит роздягнувся та вимагав йому випрати речі (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Охоронці магазину вивели хлопця на вулицю - У магазині техніки одесит роздягнувся та вимагав йому випрати речі (відео)
    Охоронці магазину вивели хлопця на вулицю
    фото скріншот відео

    Співробітник магазину намагався пояснити молодику, що пральна машина не підключена

    В Одесі в одному з магазинів техніки хлопець влаштував роздяганням біля стенду з пральними машинами.

    Молодий чоловік роздягнувся до трусів і стверджував, що хоче випрати речі. Відповідне відео опублікував Telegram-канал.

    До хлопця підійшов співробітник магазину і сказав, що пральна машина не підключена.

    Діалог між майже голим хлопцем та співробітником магазину:

    А хлопець продовжував наполягати на своєму: «Випрати речі просто. Я зараз виперу і піду»;

    Співробітник магазину зауважив йому, що «машина пральна не підключена, ви чуєте!». Молодий чоловік не відступав: «...під'єднайте, щоб я виправ».

    Нагадаємо, одеситка захарастила квартиру сміттям і мусила залазити до помешкання через балкон.

    Теги: Одеса речі чоловік магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У магазині техніки одесит роздягнувся та вимагав йому випрати речі (відео)