На Харківщині чоловік стріляв у бригаду енергетиків, які приїхали відключати йому світло

Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя

На Харківщині енергетики приїхали відключати світло чоловіку, який самовільно до нього під'єднався, а у відповідь той їх обстріляв. Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго»,

Як повідомляє відомство, інцидент стався учора, 10 листопада, о 10:10 у с. Рокитне.

«Працівники «Харківобленерго» прибули на вул. Загребля для виконання своїх службових обов'язків: відключення електроустановок споживача через самовільне підключення», – йдеться у повідомленні.

За інформацією підприємства, коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя.

На місце злочину була викликана поліція. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, періодичних відключень світла в Україні уникнути не вдасться, попри обіцянки уряду такого не робити.

Нагадаємо, частина Київщини залишилася без світла через відключення електроенергії.