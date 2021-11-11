Одеситка захарастила квартиру сміттям і мусила залазити до помешкання через балкон (фото)

Комунальники вивезли три машини сміття

В Одесі з однієї з квартир комунальники вивезли три самоскиди сміття. Про це пише «Уніан».

Як повідомили журналістам у комунальному підприємстві ЖКС «Вузівський», до КП поскаржилися мешканці багатоповерхового будинку на вулиці Героїв Прикордонників, 1.

Люди розповіли, що у квартирі №6 психічно нездорова жінка складує тонни сміття (старі речі та інше), яке збирає на вулиці. В результаті проживання у всьому будинку стало нестерпним через запах і комах. У квартирі також проживає 86-річна мати і брат жінки. Крім того, там перебувала зграя собак, яких, як правило, не вигулювали, і вони випорожнювалися прямо в приміщенні.

Відзначається, що ситуація повністю вийшла з-під контролю, коли двері в згадану квартиру на 2-му поверсі вже не відкривалися, і господиня потрапляла додому за допомогою драбини через балкон. Комунальники неодноразово намагалися мирно врегулювати ситуацію та допомогти мешканцям з прибиранням, але ті реагували агресивно і на контакт не йшли.

Нещодавно була створена спеціальна комісія, до якої увійшли представники Київської районної адміністрації, Нацполіції, а також комунальної установи «Центр екологічної безпеки» та інших підрозділів мерії.

«Спільними зусиллями ми приступили до очищення квартири. В результаті господиня госпіталізована для психіатричного обстеження у зв'язку з неадекватною та небезпечною поведінкою, а її прикута до ліжка мама пройде обстеження в одній з міських лікарень", – розповіли у «Вузівському».

Нагадаємо, у Нововолинську із двокімнатної квартири вивезли гору сміття. Роки поспіль її власниця зносила додому різний непотріб, який знаходила на смітнику. У помешканні його стало стільки, що місця не знайшлося самій господині.

Також у Києві мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам.