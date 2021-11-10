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    Чергова пожежа в Одесі: палає гуртожиток (фото)

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    За інформацією рятувальників, загоряння сталося на вулиці Новосельського, 74/76 - Чергова пожежа в Одесі: палає гуртожиток (фото)
    За інформацією рятувальників, загоряння сталося на вулиці Новосельського, 74/76
    фото ДСНС

    Рятувальники евакуювали людей з будівлі

    В будівлі гуртожитку Одеської державної академії технічного регулювання та якості сталася пожежа. Про таке повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

    За інформацією рятувальників, загоряння сталося на вулиці Новосельського, 74/76.

    Наразі на місці події працюють рятувальники та спецмашини, людей евакуювали з будівлі.

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    Чергова пожежа в Одесі: палає гуртожиток (фото)
    Чергова пожежа в Одесі: палає гуртожиток (фото)

    «Пожежа сталася в приміщенні на 8-му поверсі. Травмованих та загиблих, за попередньою інформацією, немає. Людей евакуювали, наразі в будівлі працюють співробітники ДСНС», – зазначається у повідомленні.

    Як повідомлялося, у нічному клубі TrueMan в Одесі в ніч на 10 листопада сталася пожежа.

    Зазначається, що вогонь охопив 400 м2 будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. До слова, Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man.

    Нагадаємо, у столичному дитсадку сталася пожежа.

    Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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    Чергова пожежа в Одесі: палає гуртожиток (фото)