У Одесі пенсіонери «рубаються» в Counter Strike (відео)
А ви вмієте грати в цю гру?
Поважний вік – не перешкода активному дозвіллю, вважають одесити
В одному з інтернет-клубі в Одесі є команда пенсіонерів, яка грає у популярну комп’ютерну гру Counter Strike.
Причому захопилися настільки, що проводять за цим заняттям ледь не увесь вільний час. А ще гравці вже мають невеличке досягнення – їх визнали найстаршою командою для гри у CS в Україні. Про це пише ВВС Україна.
А ще гравці вже мають невеличке досягнення – їх визнали найстаршою командою для гри у CS в Україні.
Найповажнішому учаснику команди – 78 років. Достойно!
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