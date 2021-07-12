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    У Одесі пенсіонери «рубаються» в Counter Strike (відео)

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    А ви вмієте грати в цю гру? - У Одесі пенсіонери «рубаються» в Counter Strike (відео)
    А ви вмієте грати в цю гру?

    Поважний вік – не перешкода активному дозвіллю, вважають одесити

    В одному з інтернет-клубі в Одесі є команда пенсіонерів, яка грає у популярну комп’ютерну гру Counter Strike.

    Причому захопилися настільки, що проводять за цим заняттям ледь не увесь вільний час. А ще гравці вже мають невеличке досягнення – їх визнали найстаршою командою для гри у CS в Україні. Про це пише ВВС Україна.

    А ще гравці вже мають невеличке досягнення – їх визнали найстаршою командою для гри у CS в Україні.

    Найповажнішому учаснику команди – 78 років. Достойно!

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    Теги: пенсіонери Україна вік
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    У Одесі пенсіонери «рубаються» в Counter Strike (відео)