Пенсійний вік підвищать з 1 квітня: кому і як

З другого кварталу 2021 року жінки будуть виходити на пенсію з 60 років

В Україні з 1 квітня підвищать пенсійний вік для жінок. До кінця березня жінки можуть виходити на заслужений відпочинок у 59,5 років, а вже з наступного місяця – з 60 років.

Про це йдеться в законі «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування». Такі нововведення вже передбачено законом. Жінки, які народилися до 1 квітня 1961 року, в 2021-му зможуть виходити на заслужений відпочинок із 59,5 років. Уже з 1 квітня вік виходу на пенсію становитиме 60 років.

Рішення щодо поетапного підвищення пенсійного віку ухвалили ще 2011-го. Відтоді щороку вимоги до віку жінок збільшуються на пів року. У підсумку вже 2021-го відбудеться останній етап підвищення.

Важливо також зазначити, що і в 60 років зможуть вийти на пенсію далеко не всі українки. Для цього також потрібно виконати вимогу щодо стажу, вона щорічно збільшується на 12 місяців, поки 2028-го не досягне 35 років. Зараз вчасно виплату можуть отримати ті, у кого є хоча б 28 років стажу.

НДо слова, українцям, яких звільнять напередодні досягнення пенсійного віку (58,5 років і більше), зможуть достроково призначати пенсії. Крім того, в 50 років на заслужений відпочинок виходитимуть матері, які виховують дитину з рідкісним захворюванням, але без інвалідності. Батьки за згодою з матерями зможуть виходити на пенсію в 55 років із тієї ж причини.

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